Biegacze uczcili pamięć żołnierzy wyklętych. IX edycja Biegu Tropem Wilczym (zdjęcia)

W Białymstoku Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowany został po raz czwarty.

Rywalizacja odbyła się na dwóch dystansach:

Zarówno start, jak i meta znajdowały się przy Pomniku 42. Pułku Piechoty. Uczestnicy przebiegli wokół Cmentarza Wojskowego i Akcentu ZOO, wzdłuż ul. 11 Listopada, ul. Zwierzynieckiej oraz dróżką pomiędzy Akcentem ZOO, a Ogrodem Działkowym Imieniem 1-go Maja.

- To jest okazja do tego, żeby oddać hołd wszystkim żołnierzom wyklętym. Chcemy rozpowszechniać wiedzę na temat historii Polski. To jest bardzo ważne, żeby młode pokolenie miało świadomość swojego pochodzenia i poświęcenia wcześniejszych pokoleń – podkreślił Cezary Zugaj, prezes Polskiego Stowarzyszenia Shindokai Karate.