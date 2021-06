Białystok. Wojewódzki Sąd Administracyjny decyduje o wycince drzew z Lasu Solnickiego pod lotnisko na Krywlanach. Wyrok 24 czerwca

Utrzymało ono w mocy decyzję prezydenta z grudnia 2020 roku o usunięciu 14457 drzew z Lasu Solnickiego (pierwszą SKO uchyliło). Według władz miasta stanowią one przeszkody lotnicze, które uniemożliwiają korzystanie z pasa startowego na pełnej jego długości 1350 metrów. Jego odblokowanie - to zdaniem urzędników- warunek konieczny, by przewoźnicy byli zainteresowani lotami rejsowymi do i z Białegostoku. To z kolei ma przyczynić się do rozwoju miasta. Z wycinką nie zgadzają się społecznicy i Nadleśnictwo Dojlidy, które w imieniu skarbu państwa zarządza Lasem Solnickim. I dlatego złożyli odwołanie do sadu od postanowienia SKO.