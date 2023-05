Białystok. Trwa XIX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. Zobaczcie co w programie. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci i młodzieży

Na dobry początek - piknik z nauką i sztuką

- Byłam na tym wydarzeniu z moim dzieckiem i muszę powiedzieć, że było to interesujące doświadczenie - zapewnia Marta Muszyńska, która na pikniku była z synem. - Piknik naukowy przyciągnął nas swoją różnorodnością i ilością atrakcji. Moje dziecko miało możliwość zapoznania się z różnymi dziedzinami nauki. Atrakcje były prezentowane w ciekawy i często zabawny sposób, co dodatkowo zachęcało dzieci do nauki. Jedyną rzeczą, która nas rozczarowała, była brak stoisk z jedzeniem na zewnątrz. Ponieważ piknik naukowy trwał wiele godzin, jedzenie na miejscu byłoby mile widziane. Mimo to, uważam, że organizatorzy zrobili wspaniałą robotę i zdecydowanie warto było wziąć udział w tym wydarzeniu. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie więcej podobnych imprez, które pozwolą dzieciom na odkrywanie nauki w ciekawy i przystępny sposób.

Spotkania z astronomami i nie tylko

- Jaka jest rola nauki i naukowców w dzisiejszym świecie? Komu wierzą dzisiaj ludzie? Jak mówić o nauce? Do debaty o społecznej odpowiedzialności nauki i „nauce otwartej” zaprosiliśmy wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Dariusza Jemielniaka - zachęca Dorota Sawicka, kierownik Centrum Popularyzacji Nauki UwB, koordynator uczelniany PFNiS, która poprowadzi to spotkanie. - To badacz społeczny analizujący dezinformację w sieci i ruchy antynaukowe, specjalizujący się w badaniu społeczności internetowych. Jest też autorem pierwszej na świecie etnografii społeczności Wikipedii, która ukazała się w 2014 nakładem Stanford University Press. Jest jednym z najmłodszych członków PAN.

Muzycznie na uniwersytecie

Na wydarzenia zaprasza też - we wtorek i środę - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Filia w Białymstoku. Na początek coś dla maluchów - we wtorek, o godz. 12 we foyer Opery i Filharmonii Podlaskiej, przy ul. Odeskiej 1 rozpocznie się koncert Chóru Dziecięco-Młodzieżowego OiFP „Brzechwa muzycznie”. W programie znajdą się wiersze Jana Brzechwy z muzyką Marcina Nagnajewicza i pod dyrygenturą Ewy Rafałko. Z kolei o godz. 18 w auli Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku (budynek C, ul. Świerkowa 20) odbędzie się spektakl muzyczny "Bastien i Bastienne", singspiel w jednym akcie z muzyką Wolfganga Amadeusza Mozarta do słów Friedricha Wilhelma Weiskerna przedstawiony przez studentów Wydziału Instrumentalno – Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Filii w Białymstoku.

Jeśli chodzi o środę, to o godz. 19 w sali audytoryjnej, w budynku B UMFC przy ul. Kawaleryjskiej 5 rozpocznie się wykład prof. Cezarego Szyfmana zatytułowany "Proces budowania osobowości artystycznej. Kilka refleksji z perspektywy pedagoga". Wśród wydarzeń warto też zwrócić uwagę na "Wiosenne bel canto. Koncert muzyki wokalnej od baroku do współczesności" podczas którego wystąpią studenci klasy śpiewu prof. Cezarego Szyfmana przy akompaniamencie dr hab. Urszuli Iżbickiej. Początek o godz. 16.30 w sali św. Kazimierza przy Kościele św. Kazimierza Królewicza (ul. św. Kazimierza 2). W tym samym miejscu, z tym, że w Kościele Dolnym o 19 rozpocznie się Koncert Chóru UMFC Filii w Białymstoku (opieka artystyczna - prof. dr hab. Anna Moniuszko, ad. dr hab. Piotr Zawistowski). Dyrygują tegoroczni dyplomanci: Martyna Chylińska, Anna Czykieta, Izabela Jagłowska, Julia Kabać, Monika Korzeniecka, Wioletta Mirosławska, Sylwia Szuchalska. W programie znajdą się utwory chóralne kompozytorów różnych epok.