Białystok. Skandal z nagą piersią na wiecu wyborczym prezydenta Andrzeja Dudy. Zakończył się proces 71-latka (zdjęcia)

Do zdarzenia doszło 20 czerwca 2020 r. Na Rynku Kościuszki w Białymstoku odbywał się wówczas wiec wyborczy ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy. Jego sympatycy zgromadzili się tłumnie w pobliżu sceny przy pomniku marszałka Piłsudskiego.

Na plac przyszły także uczennice białostockich szkół, które działały w ramach Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Demonstrowały pokojowo, chciały zwrócić uwagę kandydata na prezydenta na problemy związane z ekologią. Miały ze sobą transparenty z napisem: "A co z klimatem?". Młode kobiety opisywały potem, że doszło do przepychanek, wyzwisk, a nawet opluwania ich przez zwolenników kandydata.

- Miałam na sobie krótką koszulkę sięgającą nad pępek. Z uwagi na fakt, że było bardzo gorąco, nie posiadałam pod koszulką bielizny. Jak trzymałam napis to moje ręce były uniesione do góry przez co widać było mój brzuch. W pewnym momencie jeden z mężczyzn powiedział w moim kierunku: "może już w ogóle zdejmiesz te koszulkę?". Ja nic temu mężczyźnie nie odpowiedziałam. Podszedł do nas bliżej, złapał mnie za koszulkę z prawej strony, podniósł ją do góry, przez co widoczna była przez chwilę moja prawa pierś. Mężczyzna odszedł od nas. Bardzo się zdenerwowałam, rozpłakałam. Było mi wstyd - zeznała dziewczyna.