Białystok. Radna KO chce, by na każdym osiedlu powstał wybieg dla psów Miasto widzi tylko jedną ścieżkę: budżet obywatelski

Czytaj też:To tylko pies? Najgorsze zachowania właścicieli psów. Też tak robisz?

Przypomina, że potencjalni wnioskodawcy mogą liczyć na pomoc pracowników Urzędu Miejskiego w analizie własnościowej i funkcjonalnej terenów, na których chcieliby zgłosić wykonanie wybiegu.

- W przypadku spełnienia warunków i uzyskania wymaganego poparcia mieszkańców miasta dla tych projektów, zadania zostaną ujęte do realizacji - zapewnia sekretarz miasta.

Czytaj też;Białystok. Po pożarze w MPO psy ze schroniska trafiły do domów tymczasowych. Wolontariusze pokazali urocze zdjęcia zwierzaków "na urlopie"

Do tej pory miasto wybudowało jeden taki wybieg. W 2018 roku, w ramach inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu parku przy ul. Fredry na osiedlu Wygoda, został wykonany psi park o powierzchni ok. 700 m2. Z kolei w roku bieżącym planowane jest natomiast przeprowadzenie przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę psiego parku przy Al. Jana Pawła II na terenie Parku Antoniuk. Na jego terenie o powierzchni 6400 m kw. powstaną m.in.: plac zabaw psów małych, plac agility, strefa sportowa, place posłuszeństwa, teren do szkolenia psów służbowych, dwa oczka wodne, tereny do biegania.