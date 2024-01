Białystok poszukuje Ośmiu Wspaniałych. Ruszyła kolejna edycja konkursu dla wolontariuszy

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” to inicjatywa, dzięki której co roku wyróżnieni są młodzi białostoczanie, którzy na co dzień wspierają potrzebujących.

Miasto Białystok organizuje to przedsięwzięcie niemal od początku jego istnienia. Obecnie trwa XXIX samorządowa edycja, natomiast ogólnopolska – XXX. Średnio co roku wpływa ponad 60 zgłoszeń indywidualnych oraz zgłoszenia grupowe szkolnych kół wolontariatu.

– Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” służy przede wszystkim propagowaniu idei wolontariatu, zwraca uwagę na młodzież, która bezinteresownie pomaga innym, a dzięki swoim działaniom staje się wzorem dla rówieśników – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Kapituła konkursowa złożona z przedstawicieli samorządu, patronów honorowych i laureatki poprzedniej edycji, dokona oceny na podstawie przedstawionych dokumentów oraz rozmów z kandydatami, które odbędą się w Centrum Aktywności Społecznej w dniach 7 i 8 marca. Na tej podstawie wybierze ośmiu laureatów w kategorii „Ósemeczki” (uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej) i ośmiu – w kategorii „Ósemki” (uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej i klas 1-5 szkoły ponadpodstawowej). Otrzymają oni honorowy tytuł „Wspaniały/Wspaniała” oraz nagrody. Wyróżnienia odbiorą też wolontariusze zgłoszeni w kategorii grupowej.