Białystok. Pierwsze ogródki restauracyjne otworzą się minutę po północy z piątku na sobotę

Od soboty (15 maja) mogą być otwarte ogródki gastronomiczne. Oczywiście pod warunkiem spełnienia konkretnych wymogów sanitarnych. Białostoccy restauratorzy starannie przygotowują się do przyjęcia klientów, ruszyły też pierwsze rezerwacje stolików.

Część lokali otworzy się już po północy z piątku na sobotę.

"Tak bardzo nie możemy się Was doczekać, że ogródek na Sienkiewicza otwieramy już w nocy z piątku na sobotę! Gwar rozmów przy stolikach. Brzęk filiżanek odkładanych na spodki. Zapach przenoszonej kawy. Ruch, energia, ludzie, życie - jeśli spytalibyście nas za czym tęsknimy najmocniej, te rzeczy wymienilibyśmy bez zastanowienia. A skoro od soboty możemy - w końcu - przynajmniej częściowo do tego wrócić, nie będziemy zwlekać ani minuty - i z ogródkiem w kawiarni na Sienkiewicza startujemy właśnie w sobotę... i to już o północy! Będziemy na Was czekać od godz. 00:00 z przygotowanymi stolikami i parasolami na zewnątrz i z dobrymi humorami oraz nieodłącznymi uśmiechami na twarzach. Dołączcie do nas choćby na chwilę. Celebrujcie z nami powrót do jako takiej normalności! - zaprasza White Bear Coffee przy ul. Sienkiewicza.