Białystok. Na pływalnię BOSiR z zaświadczeniem o zaszczepieniu

BOSiR zachęca do przynoszenia takiego zaświadczenia na pływalnie i okazania go pracownikom obsługi. Dzięki temu na obiekty pływackie będzie można przyjąć więcej osób.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów pływalnie dostępne są liczbie osób nie większej niż połowa obłożenia obiektu. Do tego limitu nie są wliczane osoby, które zaszczepiły się przeciwko Covid-19 i mają na to odpowiednie zaświadczenie.

Pływalnie BOSiR działają w reżimie sanitarnym

Na obiektach BOSiR obowiązkowe jest noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos aż do przebrania się i rozpoczęcia aktywności w wodzie. Należy zachować odpowiedni odstęp od innych osób, zaczynając od kolejek przed szatniami i kasami, a następnie w przebieralniach i strefach basenowych. Obowiązuje dezynfekcja dłoni płynami, które są w dystrybutorach na terenie wszystkich obiektów. Ponadto przed wejściem do basenu należy umyć całe ciało pod prysznicem. Mydło jest do dyspozycji wszystkich klientów w pomieszczeniach z prysznicami.

