Białystok. Miasto ogłosiło przetarg na promocję przez klub uczęstniczący w najwyższej klasie rozgrywkowej w piłce nożnej mężczyzn

Teoretycznie w przetargu może wystartować każdy z 18 klubów uczestniczących w sezonie 2021/2022 rozgrywkach piłkarskiej ekstraklasie. W praktyce trudno sobie wyobrazić, by zrobiłby to jakikolwiek inny poza Jagiellonią. Tym bardziej, że szczegółowe warunki zamówienia eliminuję drużyny spoza województwa. W przeciwnym razie każdy zespół musiałby dodać do swojej nazwy Białystok lub utworzone od tego słowa przymiotniki: "białostocki", "białostocka", "białostockie".

Oferty można składać do 9 lipca do godz. 12. Wiadomo, że zamówienia publiczne jest powyżej 130 tys. PLN.Kontrakt ze zwycięzcą przetargu zostanie zawarty na rok.