Białystok. Enklawa Cafe Canteen Bar, nowa restauracja w samym centrum miasta [zdjęcia]

- W zeszłym roku w tym miejscu był lokal z kołaczami węgierskimi, ale to było chwilowe rozwiązanie, ponieważ od dawna przygotowywałem się do tego, by otworzyć restaurację. Ruszyliśmy w tym roku i mam nadzieję, że już wpisaliśmy się w gastronomiczny krajobraz Białegostoku. Ruszyliśmy z pewnymi obawami, bo wiadomo, jaki mamy czas, ale też, kto nie ryzykuje ten nic nie zyska. Opinie klientów, jakie pojawiają się na portalach społecznościowych są bardzo pozytywne, co nas cieszy, ale i stawia przed nami poważne wyzwania - mówi Krzysztof Kuderewski, właściciel Enklawy Cafe Canteen Bar.