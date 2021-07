Białystok. 52 dotacje przyznała Wojewódzka Konserwator Zabytków na prace restauratorskie przy zabytku wpisanych do podlaskiego rejestru

- Dofinansowaliśmy różnego rodzaju prace dotyczące ratowania zabytków - są to prace budowlane , restauratorskie, a także prace naprawcze - prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska wojewódzka konserwator zabytków.

Wojewódzka konserwator zabytków zachęcała do umieszczania na zabytkach wpisanych do rejestru znaku informującego o tym, że obiekt ten podlega ochronie, tzw. znaku Błękitnej Tarczy. "Błękitna Tarcza obiektowi, na którym się znajduje, zapewnia rozpoznawalność. Podnosi świadomość u mieszkańców i turystów o wyjątkowej wartości danego obiektu. Jest to także forma promocji dziedzictwa narodowego."