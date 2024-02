Akcja "Nazywam się miliard". Białostoczanki zatańczyły, by zwrócić uwagę na przemoc wobec kobiet

Mimo deszczowej pogody, w sobotnie przedpołudnie muzyka wypełniła centrum Białegostoku. Stało się to za sprawą tanecznej akcji Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu.

„Nazywam się Miliard” to polska nazwa ogólnoświatowej inicjatywy „One Billion Rising”, która jest protestem w formie tańca. Zwraca ona uwagę na przemoc wobec kobiet, na aspekty pojęcia przemocy i jej przeciwdziałania, a przede wszystkim na przemoc seksualną.

- Tańczmy w różnych przestrzeniach publicznych. Musimy się pokazywać, wychodzić do ludzi i mówić o tym problemie głośno. Bo jeden głos zginie w tłumie, natomiast jeśli będzie nas więcej, będzie on głośniejszy i usłyszy nas więcej osób. Dlatego pojawiłyśmy się dzisiaj na Rynku Kościuszki - by pokazać całemu światu, że jesteśmy wspólną siłą - mówi Elwira Horosz, prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu. - Dołącza do nas coraz więcej kobiet. Ten problem obecny jest przecież dookoła każdej z nas.