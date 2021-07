Absolwenci Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie odebrali dyplomy (zdjęcia)

Uroczystość odbyła się w czwartek (29.07) w siedzibie Domu Polskiego w stolicy Litwy. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz uczelni i wydziału - dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB - prorektor ds. rozwoju, dr hab. Krzysztof Korotkich – prorektor ds. kształcenia oraz dr hab. Jerzy Halicki prof. UwB - Dyrektor Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. Wśród gości byli m.in. Dorota Mamaj - I radca Ambasady RP w Wilnie, Irmina Szmalec - II sekretarz Ambasady, Europoseł Waldemar Tomaszewski i Stanisław Pieszko - prezes fundacji „Samostanowienie”.

- Ogromnie się cieszę, że część z was będzie kontynuowała studia. Zachęcam was do tego, abyście wybrali właśnie Uniwersytet w Białymstoku. Miła atmosfera, wysoki poziom merytoryczny – to są te rzeczy, które będziecie wspominali i naprawdę docenicie – mówił prof. Jarosław Matwiejuk zwracając się do absolwentów.