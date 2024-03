Życzenia w Dniu Kobiet 2024 SMS. Gotowe do wysłania wierszyki, zabawne, krótkie, miłosne, poważne, oryginalne, śmieszne

Życzenia z okazji Dnia Kobiet. Jakie życzenia złożyć 8 marca z okazji Dnia Kobiet? Zobacz wierszyki sms, zabawne, krótkie, miłosne, życzenia

Dzień Kobiet w zakładach pracy oraz szkołach był obchodzony obowiązkowo. Była to okazja do uzupełniania braków w zaopatrzeniu, dlatego wręczano paniom takie dobra materialne jak rajstopy, ręcznik, ścierka, mydło, kawa.

Najpiękniejsze życzenia na Dzień Kobiet 2024

Życzenia na Dzień Kobiet dla dziewczyny lub koleżanki

Najlepsze życzenia na Dzień Kobiet 2024

Kobieta - to piekło,

czy słodki piernik w miodzie,

to uśmiech poranka,

samochód - dobra marka,

jajecznica na śniadanie,

czy czyste co dzień ubranie?

A może zmora zielona,

przy której każdy kona,

czy trucizna w galaretce,

niech spróbuje kto zechce.

Dla mnie jesteś:

słodki piernik w miodzie,

uśmiech poranka,

samochód - dobra marka,

jajecznica na śniadanie,

i czyste co dzień ubranie!

Kocham Cię! Kochanie.