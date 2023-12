Życzenia na Boże Narodzenie. Wierszyki bożonarodzeniowe, piękne i śmieszne. Najpiękniejsze życzenia SMS na święta i Nowy Rok 2024

Życzenia na Boże Narodzenie. Piękne wierszyki bożonarodzeniowe, krótkie, gotowe do wysłania na SMS i komunikatory

Wigilijny nadszedł czas, całujemy mocno Was. Chcemy złożyć Wam życzenia w Dniu Bożego Narodzenia: niechaj Gwiazdka Betlejemska, która świeci Wam o zmroku, doprowadzi Was do szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku!

Podczas świąt Bożego Narodzenia składamy sobie życzenia. To wyraz dzielenia się radością i miłością z drugą osobą. Przygotowaliśmy propozycje życzeń świątecznych. Tutaj znajdziecie życzenia bożonarodzeniowe, które idealnie sprawdzą się również w formie SMS. Wyślijcie w Wigilię lub Boże Narodzenie życzenia do bliskich. Na pewno w święta sprawią im radość.

Życzenia na Boże Narodzenie. Śmieszne wierszyki gotowe do wysłania SMS

Na choince bombki wiszą, śledzie się popularnością cieszą. Barszczyk w sekund może dwie, zniknął, gdzie zapodział się? My tu razem tak siedzimy, o prezentach myślimy. Ale już opanuj się. To są święta, czyż nie?

Mikołaja z długą brodą,

Gości z procentową wodą,

Kobiety gorącej w prezencie,

Prostej drogi na zakręcie.

Tego i wiele innego życzy...

By Ci wszystko pasowało,

by kłopotów było mało.

By się wiodło znakomicie,

by wesołe było życie.

Sto całusów na dodatek,

by smaczniejszy był opłatek.