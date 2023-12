Życzenia Bożonarodzeniowe 2023. Życzenia SMS na Boże Narodzenie

Życzenia Bożonarodzeniowe dziś coraz częściej wysyłamy SMS. Podobnie życzenia można złożyć już w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia. Przygotowaliśmy dla Was, krótkie życzenia bożonarodzeniowe, ładne i swobodne, idealnie pasujące na Boże Narodzenie mnie w mniej zobowiązującej formie.

Życzenia Bożonarodzeniowe. Krótkie i zabawne życzenia na Boże Narodzenie 2023

niosą ze sobą wiele radości

oraz refleksji dotyczących

minionego okresu i planów

na nadchodzący Nowy Rok.

W tych wyjątkowych dniach

chcemy Państwu życzyć

wiele zadowolenia i sukcesów

z podjętych wyzwań.

Gdy rodzina wokół siądzie,

Już nie ważne są pieniądze,

Bo najlepszy prezent na świecie,

To gdy bliscy są w komplecie

Świętego w kominie, prezentów po szyję, zielonej choinki, prezentów trzy skrzynki, zimnego szampana i sylwka do rana.



Za oknem ciemno, cichutko puszyste ścielą się płatki. Niech serca się z sercem podzielą jak wigilijnym opłatkiem.

Gdy gwiazdki świecą na niebie

Mikołaj leci do Ciebie

dać prezentów kupę

i rózgą przez d..ę Idą święta, widać gości -

Wydłub z karpia wszystkie ości.

Powyjadaj z barszczu uszy.

A gdy Cię za bardzo suszy,

Siądź wygodnie z flachą wina,

I obejrzyj dziś Kevina. Choinki świecącej, gwiazdy błyszczącej.

Pysznej kolacji i sylwestrowej libacji.

Gwiazdora trzeźwego, kaca ogromnego,

wspaniałych wrażeń i spełnienia marzeń. Życzenia SMS na Boże Narodzenie Świąt cudownych, białych i miłych

Żebyśmy w radości je wszyscy spędzili

Niech szczęście i spokój w naszych domach zagości

Niech Święta nas połączą niczym brzegi rzeki most

Niech zbliżają do siebie ludzi, tak serdecznie, prawdziwie

Niech każdy na siebie spogląda życzliwie… W tym objawiła się miłość Boga ku nam,

że zesłał Syna swego Jednorodzonego

na świat, abyśmy życie mieli

W taką noc,

ciepła moc,

dużo pomyślności

i wiele radości

kolorowych bombeczek,

dużo aniołków i gwiazdeczek,

słodkiego lenistwa i błogiego oddechu od codziennego pośpiechu Zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia.

Zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia.
Niech ten magiczny czas obfituje w spotkania z bliskimi, odpoczynek i prezenty Nadchodząca Wigilia to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym, co minęło i nad tym, co nas czeka. Tak więc dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro życzy …

Mikołaja w kominie, prezentów po szyję.

Dwa metry choinki, cukierków trzy skrzynki.

Przed domem bałwana, sylwestra do rana.

Pysznej wigilijnej kolacji i mnóstwa atrakcji. Świętego w kominie, prezentów po szyje, zielonej choinki, prezentów trzy skrzynki, zimnego szampana i sylwka do rana. Szczęścia, zdrowia, pomarańczy. Niech ci Mikołaj nago tańczy... Gorące życzenia świąteczne

Składają aniołki niegrzeczne. Świątecznego nastroju, miłosnego podboju. Seksu w łóżeczku, pieniędzy w woreczku. Finlandii na stole, porsche w stodole. Na choince bombki wiszą,

śledzie się popularnością cieszą.

Barszczyk w sekund może dwie,

zniknął, gdzie zapodział się?

My tu razem tak siedzimy,

o prezentach myślimy.

Ale już opanuj się.

To są święta, czyż nie? Dużo żarła, dobrej muzy.

Lasek boskich jak arbuzy.

Zgrzewy piwa i ogórka,

A na sylwka petard półka.

Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie krótkie. Wesołe i radosne wierszyki bożonarodzeniowe. GOTOWE NA SMS, FB, MESSENGER Mikołaja z długą brodą,

Gości z procentową wodą,

Kobiety gorącej w prezencie,

Prostej drogi na zakręcie.

Tego i wiele innego życzy... Pada śnieg, suną sanki,

jest renifer i bałwanki.

Śnieżki z nieba spadają,

Najlepsze życzenia bożonarodzeniowe

Wiary, co góry przenosi, nadziei, która nie gaśnie, miłości w każdej ilości od Bożej Dzieciny



Za oknem ciemno, cichutko puszyste ścielą się płatki. Niech serca się z sercem podzielą jak wigilijnym opłatkiem.

Bożonarodzeniowe życzenia firmowe i biznesowe Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie oraz pasma sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń w nadchodzącym Nowym Roku przesyła ... Na wigilijnym stole niech nie zabraknie,

Karpia smażonego masełkiem okraszonego,

Barszczyku z uszkami czerwonego,

Bigosu z grochem jarskiego,

Kompociku śliwkami i jabłkami pachnącego,

Pierożków z kapustą i grzybami,

I pierniczków z cynamonem i bakaliami.

Dla niespodziewanych gości,

Niech jeden talerzyk zagości,

Niech zbłąkany i głodny wędrowiec,

Będzie mile przyjęty i ugoszczony,

Niech spędzi Wigilię wśród życzliwych ludzi,

Szczęśliwy i zadowolony.

Z dobrym słowem jak co roku,

Z życzeniami „Do Siego 2020 Roku”

Dzielą się z Wami Kochani... Dla Was Kochani z rodzinami,

W ten radosny wieczór wigilijny życzę:

Dobrobytu wszelkiego,

Zdrówka wspaniałego,

Prezentów moc,

W tę gwiaździstą noc.

Stołu wspaniale nakrytego,

Obfitością jadła bogatego,

Głębokich wigilijnych przeżyć,

Zimowego zadumania,

Nad istotą Bożego Narodzenia,

I nas tym zbawienia.

Łamiąc się z Wami wigilijnym opłatkiem,

Z dobrym słowem jak co roku,

oraz „Do Siego 2020 Roku”

życzenia składa...

Tradycyjne życzenia na Boże Narodzenie

Chrystus się rodzi,

Gloria in excelsis Deo.

Niech to Boże Narodzenie

odrodzi w Was siłę i wiarę, także w siebie.

W ten bożonarodzeniowy czas życzmy sobie po prostu zdrowia,

resztę sobie kupimy.

Niech wszyscy znajdą swoje miejsce przy świątecznym, grudniowym stole,

niech spełnią się nareszcie nasze najskrytsze marzenia,

niech każdy kolejny dzień będzie lepszy od poprzedniego,

a dobre słowo boże towarzyszy nam w drodze przez życie.

Bądźmy dla siebie bardziej serdeczni na co dzień, patrzmy na

to co dobre, a nie na to co nas czasem dzieli.

Wszystkiego najlepszego na święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok

życzy...

