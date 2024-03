Znane Podlasianki świętowały Dzień Kobiet. Zobacz, jak spędziły swoje święto

Obchodzony 8 marca Dzień Kobiet, to dla pań jedno z najmilszych świąt w całym roku. Przez te 24 godziny mężczyźni im bliscy obdarowują je różnego rodzaju podarkami. Zazwyczaj są to kwiaty bądź słodkości. Spływa do nich też masa życzeń.

Wielkie święto kobiet obchodziły też znane i lubiane Podlasianki. Za pomocą swoich mediów społecznościowych pokazały, jak spędziły ten wyjątkowy dzień. Nie zabrakło także życzeń skierowanych do wszystkich pań. Wejdź w galerię i sprawdź, jak wyglądał Dzień Kobiet podlaskich gwiazd w tym roku.