Zmiany kadrowe w Jagiellonii. Jest nowy dyrektor akademii, a rezerwy mają nowego trenera Wojciech Konończuk

Przemysław Papiernik - nowy dyrektor sportowy jagiellońskiej akademii

Czeka mnie trudne zadanie i wiem, że wchodzę w zupełne nowe buty. Nie boję się jednak tego wyzwania, bo gdyby tak było, to bym się go nie podjął - mówi Przemysław Papiernik, nowy dyrektor do spraw szkolenia Akademii Piłkarskiej Jagiellonii Białystok. Nową twarzą w obozie Żółto-Czerwonych jest też Adrian Żurański, który poprowadzi trzecioligowe rezerwy klubu ze stolicy Podlasia.