Złota Setka. Kapituła Rankingu zatwierdziła wyniki Złotej Setki Podlaskiego 2022 i wybrała Menedżera Roku

Lekkie zmiany w czołówce rankingu

Ponadto, Tradycyjnie już, przychody wszystkich przedsiębiorstw z pierwszej dziesiątki Złotej Setki Podlaskiego przekroczyły miliard złotych. By wejść do pierwszej dziesiątki rankingu trzeba było sięgnąć poziomu 1 mld 241 mln 504 tys. 615 zł. Z kolei, aby XX ranking wygrać, przychody musiały być 7,5 raza większe. Jednak, o ile firmy z miejsc 9. i 10. dzieli nieco ponad 7 mln zł, to miejsce 3. od 4. – prawie 507 mln zł.

Z kolei, aby wejść do Złotej Setki Podlaskiego 2022 firma musiała osiągnąć przynajmniej 131 mln zł przychodu, podczas gdy w zestawieniu za 2021 rok było to 112,8 mln zł.

Jedni wolniej, inni szybciej rosną

- Cieszy to, że z jednej strony cieszy to, że przychody wzrosły znacząco, zyski również, choć trochę mniej znacząco. Za te wzrosty przynajmniej częściowo może odpowiadać inflacja. Są branże, które, tak jak branża mleczarska dobrze sobie radzą na rynku, co pokazuje pierwsza dziesiątka Złotej Setki. Widać też, że wzrosty w sektorze budowlanym są dużo wolniejsze, więc inne firmy go wyprzedzają oraz, że pojawiają się też dynamiczni gracze z branży związanej z OZE, a znacząco rozwija się również branża gazowa mniejsze sektor budowlany – stwierdziła Ewelina Grzelak, wicedyrektor PwC, partnera merytorycznego Złotej Setki.