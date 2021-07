Zegar w bramie Pałacu Branickich w Białymstoku odmierzał czas dla hetmana. To prawdopodobnie najstarszy zegar wieżowy w Polsce (zdjęcia)

Historia powstania zegara

- Gdyby nie ta brama w tym miejscu, to zegara też by tutaj nie było. Bo okazuje się, że jej pierwotne położenie było tam gdzie teraz znajdują się rzeźby Herkulesów na ogrodzeniu przed dziedzińcem honorowym. Mniej więcej w 1758 roku brama została przeniesiona na obecne miejsce i właśnie wtedy Jan Klemens Branicki postanowił zamówić zegar. Nie było to takie oczywiste. Z jednej strony wiązały się z tym koszta, z drugiej strony tych rzemieślników nie było zbyt wielu w zasięgu. Branicki zamówił go więc u szwajcarskiego kowala. Jest to zatem ręczna robota. Widać np nierówności na różnych elementach. A materiał to typowo wykuwana stal - opowiada nam Rafał Jaworski, przewodnik turystyczny PTTK.