Potańcówka miejska w Parku Branickich. Białostoczanie tanecznym krokiem powitali wakacje (zdjęcia)

Inicjatywa wróciła do kalendarza imprez stolicy woj. podlaskiego po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Wyjątkowo odbyła się nie na koniec, ale na początku wakacji - 27 czerwca.

Uczestnicy potańcówki weszli w ten cudowny okres tanecznym krokiem, a dokładniej w rytmie znanych utworów z lat 60-tych, 80-tych, 90-tych i XX wieku. Na scenie wystąpił z coverami zespół Whitestok. Imprezę rozpoczął piosenką "Get Lucky" Daft Punk, dzięki czemu parkiet zapełnił się błyskawicznie. Tańczyli dzieci, młodzi i starsi. Dla każdego znalazło się coś miłego dla ucha. "Konik na biegunach" Urszuli, "The Shoop Shoop Song" Cher, "Billie Jean" Michaela Jacksona czy romantyczny "Time of my life" z filmu Dirty Dancig.