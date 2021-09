Zbadaj nerki - ocal życie! DaVita kontynuuje ogólnopolską akcję badań przesiewowych. Sprawdź dostępność w województwie podlaskim

Szacuje się, że ok. 700 mln ludzi na świecie cierpi na choroby nerek, w Polsce może to być aż 4,5 mln osób. Wiele z nich może nie być świadomych problemu do momentu, w którym stan ich zdrowia jest na tyle poważny, że wymaga leczenia nerkozastępczego w postaci dializoterapii lub przeszczepienia nerki. Szczególnie narażone na niewydolność nerek są osoby z cukrzycą, pacjenci z nadciśnieniem tętniczym oraz chorujący na chorobę wieńcową. To właśnie do nich organizatorzy kierują swoją akcję edukacyjno-profilaktyczną.

W ramach akcji uświadamiającej, DaVita i sieć laboratoriów medycznych Diagnostyka oferują osobom z grup ryzyka nieodpłatne badania stężenia kreatyniny. Każdy indywidualny klient Diagnostyki z wybranych miast z województw lubelskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego, który będzie zlecał badania w placówkach sieci, może poprosić o dodatkowe, bezpłatne badanie kreatyniny w surowicy krwi.