Zasiłki - zmiany w 2022 roku. Już nie będzie półrocznego chorobowego po utracie pracy Opr. (AM)

ZUS

Krótszy okres pobierania zasiłku chorobowego, zaliczanie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego oraz wypłata emerytury i renty na konto. To niektóre ze zmian, jakie zaczną obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.