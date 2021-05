Zaobserwowano wilka w okolicy Kurian. Zaatakował sarnę. Ekspert: To nic dziwnego

- Z dużym prawdopodobieństwem są to ślady wilków - ocenia prof. Krzysztof Schmidt. - Podchodzenie wilków pod siedziby ludzkie nie jest częstym zjawiskiem, gdyż drapieżniki te zazwyczaj unikają kontaktu z człowiekiem. Jeśli do tego dochodzi, to może to nastąpić tak jak w przypadku Kurian na obszarach graniczących z lasem, gdzie wilki mają swoje terytoria. Na skrajach lasów występuje dobre środowisko dla saren i tam też mogą polować na nie drapieżniki. Kuriany leżą bardzo blisko Puszczy Knyszyńskiej, więc nic dziwnego, że wilki z tego kompleksu leśnego mogą się udawać na polowania w te rejony.