Wypadek w Hornostajach. Audi dachowało na łuku drogi

Wczoraj przed południem dyżurny monieckiej policji otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym do którego doszło w Hornostajach. Jak ustalili wstępnie policjanci 45-letni kierowca audi na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i dachował.

Okazało się, że siedzący za kierownicą samochodu mieszkaniec powiatu monieckiego był pijany. Badanie alkomatem wykazało, że miał on prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. W wypadku ranny został 44-letni pasażer, który trafił do szpitala. Zgodnie z Kodeksem karnym, za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.