Wypadek na drodze Suraż - Borowskie Michały. Zderzenie mazdy ze skodą. Jedna osoba ranna [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło we wtorek po godz. 15 w okolicach Suraża (pow. białostocki). W wyniku zderzenia skody z mazdą jedna osoba trafiła do szpitala.