Wyłączenia prądu w podlaskim. Gdzie 29.06 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w podlaskim 29.06? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w podlaskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi wyłączenie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim powiat augustowski Bargłów Dworny, numery: 4, 6, 7, od 16 do 32, 64

29.06 od godz. 8:00 do 14:00 Solistówka, numery: od 30 do 35, od 40 do 45

29.06 od godz. 8:00 do 14:00 Jasionowo, numery: 11, 12, 15, 15A, od 30 do 33A, 49, 51, działka

29.06 od godz. 8:00 do 16:00 Netta Pierwsza, numery: od 49 do 60

30.06 od godz. 8:00 do 14:00 Sosnowo, numery: od 1 do 5, 7, 9, od 11 do 12, Kopiec, numery: 3, 5

30.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat suwalski Rowele, numery: od 24 do 29

29.06 od godz. 8:00 do 15:00 Żyrwiny, numery: od 1 do 18, Słobódka, numery: od 1 do 40

29.06 od godz. 8:30 do 11:00

Podwojponie, numery: od 1 do 9, Jegliniec, numery: od 1 do 8, Wojponie, numery: od 1 do 20, wieża polkomtel, plac budowy BUDIMEX

29.06 od godz. 11:00 do 13:30 Burniszki, numery: od 5 do 9

30.06 od godz. 8:00 do 15:00 Podwysokie Jeleniewskie, numery: 17, 18

1.07 od godz. 0:00 do 0:00 Jaczno, od 1 do 20

1.07 od godz. 8:00 do 14:30 Zalesie, (kolonia - posesje nr: 1, 5, 7, 110 - stacja paliw BENZOL, maszt GSM - Orange), Żerczyce, (posesje nr: 106, 107, dz. nr 204)

2.07 od godz. 8:00 do 13:00 powiat zambrowski Nagórki-Jabłoń, bud nr 80, 81, 81a, 81b, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89a, 89b, 89c, 91, Stolarnia "SARCO"; gm. Zambrów, Zambrów, ul. Łomżyńska nr 64, 68, 68a, 70

1.07 od godz. 7:00 do 18:00

Krajewo Borowe, Krajewo-Ćwikły, Stare Krajewo, Tabędz, bud nr 29, 30; gm. Zambrów

6.07 od godz. 8:00 do 18:00 powiat łomżyński Janczewo, Kaimy, Korytki

1.07 od godz. 8:00 do 18:00 Stare Kupiski, ul. Łomżyńska bud. nr 31, 33, 35, bud. od nr 38 do bud. 62, 64, 66, 68, 72, ul. Dworna bud. nr 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, Sklep, Straż pożarna; gm. Łomża

5.07 od godz. 8:00 do 15:00 Chomentowo, Uśnik, Uśnik-Dwór, bud nr 1, Wierzbowo, ; gm. Śniadowo

6.07 od godz. 7:00 do 20:00 Drogoszewo, ul. Długa bud. od nr 6 do 39, ul. Lipowa bud. od nr 1 do 23, ul. Nowa bud. nr 3, 4, 5, 6, 9, b/nr, ul. Słoneczna bud. nr 1, 2, 3, 4, ul. Spokojna bud. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, ul. Szkolna bud. od nr 2 do 21; gm. Miastkowo

6.07 od godz. 7:00 do 15:00

powiat białostocki Józefowo, bud od nr 1 do 41; gm. Mały Płock, Ignacewo, bud nr 15, 16; gm. Stawiski

6.07 od godz. 7:30 do 15:30 Gajowniki

29.06 od godz. 8:30 do 12:30 Trypucie, Baciuty, Baciuty-Kolonia, Tołcze, Mińce, Niewodnica Kościelna, ul. Łąkowa, ul. Kolejowa, ul. Mostowa, ul. Kościelna, ul. Sosnowa od 1 do 17, ul. Stawowa, ul. Różana, ul. Cedrowa, ul. Leśna Polana, ul. Chmielna

29.06 od godz. 9:00 do 12:00 Mieleszki-Kolonia

30.06 od godz. 7:30 do 14:30 Dobrzyniewo Duże, ul. Ogrodowa, ul. Szkolna, ul. Żwirowa

30.06 od godz. 9:00 do 12:00

Nowe Chlebiotki, od 1 do 46

1.07 od godz. 8:00 do 14:00 Gniła, od 53 do 63

2.07 od godz. 8:00 do 18:00 Izabelin, ul. Herbowa, ul. Dworska 40, 42, ul. Kasztelańska

2.07 od godz. 8:30 do 14:30

Podleńce, 19, od 19a÷d, 20, 21, 21a÷e, 30a÷w, 31, 31a, 38, działki: 11/24, 126/4, 112/8, Letniki, dzialki: 111/36, 111/41

5.07 od godz. 8:00 do 14:00 Zajączki, kolonie, Wojszki, kolonie

5.07 od godz. 8:00 do 11:00 Dorożki, Bogdanki, Tryczówka

5.07 od godz. 11:00 do 14:00 Bohdan, 1, 2, Podleńce, 32, 33

6.07 od godz. 8:00 do 14:00 Dorożki, PGR, spółdzielnia produkcyjna 55a

6.07 od godz. 8:00 do 11:00 Letniki, 1, 1A,1B, 1C, 1D, 1E, 2, 2A, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12/2, 14, 14/1, 15, 59, 60, 61, remiza OSP, Tartak, sklep, Podleńce, 26, 27, 27A, 28, 28A, 28B, 28D, 28L, 28CA, wieża PPOŻ, leśniczówka, Ponikła, 57A, 57B, 59, od 59A do 59R, 70A, 70G

6.07 od godz. 9:00 do 15:00

Księżyno, ul. Brukowa 5, 14, 16, 17, 17/1, 18, 23c, 25 RSOP, 26, stolarnia, kaflarnia, 29, 31, 33, 37, działki w sąsiedztwie

6.07 od godz. 10:00 do 13:00 Janowicze-Kolonia, Klewinowo, kolonie

6.07 od godz. 11:00 do 14:00 Niewodnica Korycka, ul. Olchowa 6, 8a

7.07 od godz. 8:00 do 11:00 Dołki

7.07 od godz. 8:00 do 11:00 Jeżewo Nowe, punkt S8, Kobylin-Borzymy, Marand

7.07 od godz. 8:00 do 14:00 Juchnowiec Dolny, kolonie od 80 do 97, zakład blacharsko-lakierniczy Auto Ptak, Hołówki Małe

7.07 od godz. 8:00 do 12:00

Łapy-Dębowina, Łapy-Szołajdy, Łapy-Pluśniaki, Suraż, ferma drobiu, przepompownia ścieków, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego

8.07 od godz. 8:00 do 11:00 powiat grajewski Święcienin, Mścichy, Borawskie-Awissa, Borawskie-Awissa-Kolonia, bud. od nr 30 do 40, Klimaszewnica, bud. nr 3, 9, 10, Konopki, gm. Radziłów

6.07 od godz. 8:00 do 18:00

Kuligi, gm. Rajgród, Ciszewo, gm. Rajgród, Stoczek, gm. Rajgród, Kozłówka, gm. Rajgród

8.07 od godz. 8:00 do 18:00 powiat sokólski Chodorówka Nowa, od 12 do 34

29.06 od godz. 8:00 do 14:00 Trzyrzecze, od 1 do 37

30.06 od godz. 8:00 do 14:30 Bagny, 48, Lewki, od 16 do 22, Pięciowłóki, 8, 9, 10, 12

1.07 od godz. 8:00 do 14:30 Bieniowce, 32, 34, 35

2.07 od godz. 8:00 do 15:00 Korycin, ul. Ogrodowa 4, 4a, 4b, 5, 7, 9, 10, 12, ul. Zygmunta III Wazy, ul. Pogodna 4, ul. Knyszyńska 2A(UG),2B,1,7,6,9,11,15,13,17,19,21,23,,25,27,31,33,33A,33B

6.07 od godz. 7:00 do 15:00 Jałówka, hydrofornia

6.07 od godz. 8:00 do 14:30 Jałówka, Bachmackie Kolonie, Kopciówka

6.07 od godz. 8:00 do 9:30

Trzcianka, 1, wieża telefonii komórkowej

6.07 od godz. 9:00 do 14:00 Jałówka, Bachmackie Kolonie, Kopciówka

6.07 od godz. 13:00 do 14:30 Nowy Ostrów, od 17 do 45, 51

7.07 od godz. 8:00 do 14:00 powiat bielski Łuczaje, Łubice, Kowale, Filipy, kolonie od 64 do 68

6.07 od godz. 8:00 do 12:00 Bielsk Podlaski, ul. Wschodnia (posesje od nr 23 do 52)

29.06 od godz. 8:00 do 12:00 Augustowo, (nr nieparzyste od 141 do 199, nr parzyste od 190 do 202, cerkiew, działka 145/1)

5.07 od godz. 7:30 do 16:00

Treszczotki, (kolonia - posesje nr: 33, 36, 38, 39, 40, 43), Kożyno, (posesja nr 103)

6.07 od godz. 8:00 do 13:00 Piliki, (posesje nr 126 i 127), Pietrzykowo-Wyszki, (posesje nr 17 i 18)

7.07 od godz. 8:00 do 13:00

Białystok Białystok, ul. Ciepła 1, ul. Jurowiecka numery parzyste od Sienkiewicza do Poleskiej, ul. Poleska 5, ul. Sienkiewicza 28

29.06 od godz. 4:30 do 6:00 Białystok, ul. Gajowa 56, 58, 62, ul. Generała Józefa Hallera 17, 17A, 17B, 19, 21, 23

29.06 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Sukienna 2A

29.06 od godz. 8:00 do 16:00 Białystok, ul. św. Andrzeja Boboli 67

29.06 od godz. 18:00 do 20:00 Białystok, ul. Wesoła 20, 20A, 20B, 22, 25, 27, 36, 36/3, 36/4, ul. Zwierzyniecka 13, 15, 15A, 17, 19, 19/1, 19A, 19B, 21, 21/1

30.06 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Ceramiczna 21, 23, 23A

30.06 od godz. 14:00 do 18:00 Białystok, ul. Nowosielska 40, 42, 44, 46,48, 53, 54A, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 121, 123, ul. Zbigniewa Troczewskiego 1, 3, 5, 7, 9, 11, ul. Włoska 1, 3, 5, 7, 9

1.07 od godz. 6:00 do 19:00

Białystok, ul. Gajowa 58, 60, 62, 64, 64A, 66, ul. Generała Józefa Hallera 17, 21

2.07 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Kolejowa 5, 12, 12B, 14, 16, 22, ul. Zwycięstwa 2, 3, 3/1

3.07 od godz. 6:00 do 19:00

Białystok, ul. Gołdapska 4, 6, 8, 10, 21, ul. Kozłowa 3, 4, 5, 8, 10, 12, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, ul. Radzymińska 15, 17

5.07 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Różana 7, 9, 13, 15, ul. Rumiankowa 2, 4, 5, 8, 9, 9A/1, 10, 10/1, 12, ul. Słonecznikowa 25

6.07 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Baranowicka 131C, ul. Konstantego Ciołkowskiego 175, 175A, 175B, ul. Plażowa 2 oraz od numeru 17 do 45

6.07 od godz. 6:00 do 19:00

Białystok, ul. Gliniana 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12H, 14, 14A, ul. Koszykowa 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15A, 16, 16B, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24, 25, 26, 27, 29, 21, ul. Piasta 9A, 13, 14, ul. Skorupska 28, 30, 32, 34, ul. Słonimska 28, 32, ul. Stanisława Staszica 5, 8, 10A, 14, ul. Wiktorii 3, 3A, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 19

7.07 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. ks. Adama Abramowicza 1, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 1, ul. Świętego Rocha 3, 6, 8, 10, 12, 12A, 14

8.07 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 72, 72A, 72B, 72C, 72D, 72E, 72F, 72G, 72H, 72F, 72M

9.07 od godz. 6:00 do 19:00

Białystok, ul. Piasta działka nr 912

9.07 od godz. 6:00 do 19:00 powiat wysokomazowiecki Stara Litwa, (posesje nr: 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20)

29.06 od godz. 7:00 do 14:00

Osipy-Zakrzewizna, (posesje od nr 8 do 29)

29.06 od godz. 8:00 do 12:00 Piszczaty-Piotrowięta, (posesje od nr 1 do 18), Piszczaty-Kończany, (posesja nr 29)

29.06 od godz. 10:00 do 13:00 Wojny-Krupy, (posesje od nr 1 do 13)

29.06 od godz. 12:00 do 15:00 Warele-Filipowicze, (posesje od nr 1 do 16)

29.06 od godz. 13:00 do 16:00 Stara Litwa, (posesje nr: 1, 2, 4, dz. nr. 26, kol. 3)

30.06 od godz. 7:00 do 14:00 Grodzkie Szczepanowięta, (posesje od nr 1 do 14), Nowe Grodzkie, (posesje od nr 1 do 23)

5.07 od godz. 8:30 do 14:00

Wnory-Wypychy, (posesje od nr 2 do 20), Stare Grodzkie, (posesje od nr 29 do 32)

7.07 od godz. 8:30 do 13:30 Wnory-Pażochy, (posesje od nr 1 do 43), Wnory-Wiechy, (posesje od nr 1 do 39), Chojane-Piecki, (posesje od nr 1 do 12)

8.07 od godz. 8:30 do 14:00 Zalesie Stare, Zalesie-Stefanowo, (posesje od nr 1 do 9 i od 15 do 18)

9.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat hajnowski Hajnówka, ul. Pszczela, ul. Miodowa, ul. Słodka, ul. Nektarowa, ul. Woskowa (posesja nr 9 – firma ANDREWPOL), ul. Wrzosowa (posesja nr 37)

29.06 od godz. 8:30 do 11:00 Starzyna, (kol. Bobinka, kol. Jodłówka)

1.07 od godz. 8:00 do 13:00 powiat siemiatycki Maćkowicze, (posesje nr: 4D, 13, 14B, 16, 17, 17B, 21, 24)

30.06 od godz. 8:00 do 13:00

Moszczona Pańska, (kolonia - posesje nr: 56, 60, 61, 63 i dz. nr 233)

5.07 od godz. 8:00 do 13:00

Runice, (kolonia - posesja nr 40), Wólka Zamkowa, (kolonia - posesja nr 45)

8.07 od godz. 8:00 do 13:00 Osłowo, (kolonia - posesje nr: 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, dz. nr 113)

9.07 od godz. 8:00 do 13:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

