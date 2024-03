Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku organizuje kursy doszkalające. Rekrutacja na nie już ruszyła

Kursy dokształcające to propozycja dla osób pełnoletnich, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w konkretnych, wąskich zakresach. W przeciwieństwie do studiów licencjackich, magisterskich czy podyplomowych kursy będą realizowane w stosunkowo krótkim czasie: obejmują od 15 do 60 godzin dydaktycznych. Będą odbywały się w godzinach popołudniowych w dni robocze lub w soboty, w niewielkich grupach (15-20 osób).

- Przygotowaliśmy je z myślą o osobach, które chcą szybko zdobyć lub udoskonalić konkretne umiejętności przydatne w pracy zawodowej lub po prostu rozwinąć pasje. Wszystkie kursy odpowiadają na wyzwania naszych czasów. Jednym z takich wyzwań jest komunikacja. W naszym kraju przybywa osób z zagranicy, które przyjeżdżają do nas na studia, do pracy, albo - jak w przypadku uchodźców z Ukrainy - szukają tu bezpieczeństwa. Często ich funkcjonowanie w społeczeństwie jest utrudnione z powodu barier językowych, stąd w naszej ofercie znalazły się kursy dotyczące języka ukraińskiego czy komunikacji medycznej w języku angielskim. Ale mamy też propozycje dla tych, którzy stawiają na rozwój osobistego potencjału, np. talentu pisarskiego albo umiejętności tłumaczeniowych – mówi prof. Jarosław Ławski, dziekan Wydziału Filologicznego UwB.