Wycieczki rowerowe w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 25 - 26 maja? Pomysły na jednodniowy wypad

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w woj. podlaskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 10 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. podlaskim proponujemy na weekend.

Rowerem w woj. podlaskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podlaskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 01 czerwca w woj. podlaskim ma być od 16°C do 21°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 30% do 71%. 🚲 Trasa rowerowa: Rajd Mazury-Podlasie: Odcinek 11. Strękowa Góra - Kurowo Początek trasy: Łapy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 42,21 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 69 m

Suma podjazdów: 1 049 m

Suma zjazdów: 1 034 m Rowerzystom trasę poleca Kanczi_waw Nasza wyprawa zbliża się ku nieuniknionemu końcu, przedostatni dzień naszego rajdu przebiegł spokojnie, w pełni słonecznie przejechaliśmy kolejne 40 km. Dzisiejszy dzień oprócz Tykocina nie opiewał jakoś bardzo w ciekawostki, ale i takie dni się zdarzają :)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Łap

🚲 Trasa rowerowa: Na pierogi do Tykocina Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 107,78 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 984 m

Suma zjazdów: 921 m R_krzysztof poleca tę trasę rowerzystom

Pierwsza setka w tym roku już zaliczona. Tym razem wybraliśmy się do Tykocina, wzdłuż nowo otwartej ósemki. Wiatr....chyba najgorsza moja zmora. A trzeba było blisko 50 km pod wiatr wiosłować....ale co zrobić. Po drodze rozglądałem się za bocianami, ale niestety jeszcze nie wróciły. Żurawie, czajki i owszem, ale bocianów ani widu, ani słychu.

W samym Tykocinie jak zawsze spokojnie, klimatycznie. Tym razem natknęliśmy się na kilka wycieczek młodzieży z Izraela. Dzieciaki, jak to dzieciaki, więcej ich wpatrywało się w komórki niż w oblicze przewodników :). My "odkryliśmy" nowo otwartą Pierogarnie Tykocinską. Polecam, naprawdę smaczne i nie tak drogie potrawy. Droga powrotna przez Sikory, Kulesze do Jabłonki Kościelnej. Tym razem Z WIATREM!!!! :)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Zambrowa

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Supraski Początek trasy: Czarna Białostocka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 38,55 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 74 m

Suma podjazdów: 574 m

Suma zjazdów: 591 m Rowerzystom trasę poleca RoweremPoPodlasiu

O szlaku w necie:

"Rozpoczyna się w Czarnej Białostockiej, na stacji PKP, skąd podąża w kierunku dzielnicy Buksztel, będącą dawniej samodzielną wsią. Dalej prowadzi obok samotnych zabudowań gajówki Czeremcha, poprzez Ożynnik, obok leśniczówki Podjałówka i osadę Podsupraśl, aż w końcu do Supraśla. Prawie w całości trasa prowadzi poprzez atrakcyjne tereny leśne. Częściowo przebiega przez rezerwat przyrody Jałówka, w którym podziwiać można zachowany w naturalnym stanie fragment Puszczy Knyszyńskiej, w tym porośniętą borealnym grądem dolinę strumienia Jałówki. Liczne wzniesienia morenowe o dosyć skromnych stokach czynią wędrówkę bardzo atrakcyjną."

Trasa 39 km. Za miejscowością Ożynnik powinna być strzałka do skrętu w lewo z żółtego szlaku, a nie ma. To trochę mnie zmyliło i dojechałem prawie pod Studzianki. Moja rada: oprócz GPS-a przyda się dobra mapa (skala 1:50 000) z zaznaczonymi kwadratami PK (w praktyce są to słupki z numerami kwadratów) - na którymś zdjęciu jest ten słupek; oraz kompas. Wtedy łatwo odnajdziemy swoje położenie w PK i tak było tym razem. Podsumowując: szlak do przemierzenia najlepiej późną wiosnę, bo do niektórych miejsc nie dało się dojechać.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Jesienny wypad do Puszczy Knyszyńskiej Początek trasy: Czarna Białostocka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 61,26 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 107 m

Suma podjazdów: 1 751 m

Suma zjazdów: 1 824 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę rowerzystom Pogoda dopisała, widoki też, już wszystko pomału przybiera barwy jesienne i bardzo ładnie to zaczyna wyglądać. Warto wyjechać w teren i skorzystać z pogody.Trasa około 60 km, start w Czarnej Białostockiej i właściwie to w 70% wiedzie przez PK. Polecam jako fajny wypad szczególnie teraz.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rajd Mazury-Podlasie: Odcinek 7 cz. 2/2. Giby-Mikaszówka Początek trasy: Sejny

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,89 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 1 022 m

Suma zjazdów: 1 041 m Trasę dla rowerzystów poleca Kanczi_waw

Druga część naszego 7. odcinka trasy. Po spożyciu wszelkich posiłków w Gibach ruszyliśmy dalej na zachód w celu dotarcia jak najbliżej granicy. Trasa to początkowo asfalt, a później cały czas drogi leśne, dosyć łatwa, ale często nużąca przez długie odcinki prostej drogi bez żadnych górek ani zakrętów. Podsumowując jednak ten dzień podróży, można stwierdzić, że jak ktoś ma zamiar poruszać się przez tą puszczę poza szlakami, niech bez dobrej mapy się nie rusza. Najlepiej takiej z oznaczonymi kwadratami lasu przez leśników. Na szczęście tutaj dosyć łatwo na co drugim skrzyżowaniu zlokalizować te słupki, jednak mało kto o nie dba i niestety powoli niszczeją. Na ten obszar polecam mapę: "Suwalszczyzna" wyd. ExpressMap.

Więcej przydatnych informacji znajdziecie w waypointach.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Uroczysko nad Rospudą Początek trasy: Augustów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 31,6 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 357 m

Suma zjazdów: 355 m Tabrzo poleca tę trasę Po zmianie roweru cel został osiągnięty. Święte Miejsce nad Rospudą, z którym związana jest historia dębowego krzyża postawionego tam przez Jadźwingów w 1283 roku.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Augustowie

🚲 Trasa rowerowa: Do Frampola Początek trasy: Białystok

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 40 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 398 m

Suma zjazdów: 394 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę Frampol to miejsce, gdzie tworzył E. Redliński (napisał "Konopielkę"). Jest tam ranczo, gdzie można zobaczyć fajne stare rzeczy. Drewniany dom z zielonymi okiennicami - tak wygląda Domek twórczości Edwarda Redlińskiego. To rodzinna miejscowość znanego pisarza. To właśnie tutaj urodził się, wychował i spędził młodość.

W domku obecni byli właściciele ojcowizny pisarza, Renata i Jacek Kowalikowie, którzy zgromadzili pamiątki związane z jego twórczością.

Są to przede wszystkim zdjęcia, maszynopisy utworów (m.in. "Awansu"), czasopisma z jego publikacjami, archiwalne egzemplarze "Kontrastów", do których pisał oraz książki. Po drodze w miejscowości Pomigacze jest majątek Howieny: "Ukojenie przyniesie widok stawu i spacer po majątku". Można przyjrzeć się: starej kuźni "Dziadka Piotra", ponad dwustuletniej "Chatce pod mchem", wiatrakowi "Koźlak", strażackiej wieży, starej chatce "Państwa Wysockich" lub "Wędzarni z piecem chlebowym". Można też zajrzeć do chatki noclegowej "Dziupla" i do piwniczki ze starej cegły. Dopełnieniem tego pięknego, swojskiego obrazu są wiekowe sprzęty: kufry, skrzynie, sagany, kołowrotki, kosy i sierpy. Można im się przyjrzeć z bliska i poczuć ukryty w nich czas. Sielskości majątkowi dodają oswojone zwierzęta - małpki, kangury, kucyki, daniele, lamy, osiołki oraz inne".

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Białegostoku

🚲 Trasa rowerowa: Do Białowieży Początek trasy: Hajnówka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 68,05 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 133 m

Suma podjazdów: 299 m

Suma zjazdów: 430 m Rowerzystom trasę poleca Fotoimpresje Wyruszyliśmy z miejsca naszego zakwaterowania w Suszczym Borku, asfaltem do Narewki i dalej w kierunku wsi Gruszki.

Za gruszkami juz tylko przez las drogami gruntowymi ale twardymi do Białowieży. Po drodze zobaczyliśmy między innymi żubry w rezerwacie pokazowym i zwiedziliśmy skansen w Białowieży.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Hajnówki

🚲 Trasa rowerowa: Do rezerwatu Kulikówka Początek trasy: Choroszcz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 38,76 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podjazdów: 498 m

Suma zjazdów: 471 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę rowerzystom

N: 53°15′38.88″ E: 22°57′56.88″ Dla mnie osobiście wspaniałe miejsce (szkoda, że tak późno odkryłem): czysta woda, słychać "tętno" Puszczy Knyszyńskiej. Koniecznie odwiedzę te miejsce wiosną i skupię się na rzeczce, bo naprawdę jest przeurocza.

Polecam: trasa około 40 km. Start w Borusówce, gdzie dotarłem PKP - koszt biletu 13,50 pln w tym 7 pln za rower.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Szlak rowerowy na południe od Biełegostoku Początek trasy: Białystok

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 51,97 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 40 m

Suma podjazdów: 187 m

Suma zjazdów: 211 m GR3miasto poleca tę trasę rowerzystom Obwodnica Juchnowiec to szlak rowerowy wiodący od południa Białegostoku po Narwiański Park Narodowy. Szlak oznakowany jest w terenie kolorem zielonym i wiedzie w większości drogami asfaltowymi.

Na odcinku od Stanisławowa aż po Wojszki do pokonania mamy bardzo długi i prosty odcinek, który nie ma końca... jedziemy i jedziemy, aż po horyzont, który jakby cały czas się oddala. Na odcinku z Bogdanki do Juchnowca do pokonania mamy dość ruchliwą szosą, dlatego zdecydowanie nie polecam tej trasy rodzinom z dziećmi. Obwodnica Juchnowiec to szlak dość monotonny ukazujący rozległe pola i łąki południowych stron Białegostoku. Najciekawszym miejscem na szlaku jest dawna cerkiewna wieś Wojszki, w której zobaczymy wiele przepięknych starych drewnianych domów - każdy w innym kolorze, zdobieniu drzwi i okiennic. Inną ciekawostka jest cerkiew parafialna w Kożanach. Jednak prócz tych dwóch wsi nic innego specjalnie nie zobaczymy, dlatego dla własnego bezpieczeństwa trasę najlepiej pokonać samochodem.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Białegostoku

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Jak przygotować się na wycieczkę rowerową?

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne. Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co zabrać na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa.

Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Podlaskie: najciekawsze atrakcje tajemniczego regionu Polski

W naszym kraju z pewnością nie ma drugiego takiego miejsca – mowa o Podlaskiem, które od lat zachwyca turystów swoją nietuzinkowością i przede wszystkim – tajemniczością. Gęste lasy Puszczy Białowieskiej (wpisanej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO), rozlewiska rzek, nad którymi porankami unosi się mleczna mgła i „posiadające uzdrawiającą moc” szeptuchy to tylko kilka z wielu powodów, dla których warto odwiedzić ten region. Najciekawsze atrakcje woj. podlaskiego znajdziecie właściwie w każdej jego części – w Oszkiniach znajduje się historyczna osada prusko-jaćwieska, w miejscowości Kruszyniany natomiast – najstarszy meczet w Polsce. Zjawiskowo prezentują się też miasta Tykocin i Supraśl, których zabytki i spokojna atmosfera przypadną do gustu tym, którzy pragną wypoczynku z dala od wielkiego miasta.