WORD Białystok zaprasza na specjalne warsztaty z jazdy samochodem i motocyklem

Jak przyznaje, spotkanie w ten weekend będzie pierwszym, jakie WORD chce przygotować w tym roku. Kolejne jest planowane na jesień.

- Weekendowe warsztaty to jest nasz sposób na jednorazowe przeszkolenie 20 osób (po 10 na motocykl i samochód), które dzięki temu zdobędą od instruktorów, przede wszystkim, praktyczną wiedzę na temat bezpiecznej jazdy w różnych warunkach. Chodzi nam po prostu o zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wiem, że 20 przeszkolonych osób to nie jest dużo, ale każda droga zaczyna się od małego kroku i każdy przeszkolony kierowca to więcej bezpieczeństwa. Przygotowujemy te zajęcia z urzędem marszałkowskim, dzięki czemu uczestnicy nie płacą za nie ani złotówki. Generalnie zaś chcemy, żeby Bezpieczny Weekend stał się imprezą cykliczną i odbywał się przynajmniej dwa razy w roku. Sądzę, że chętnych nie zabraknie - uważa Przemysław Sarosiek.