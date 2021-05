Wiktoria i Daniel to królowie lumpeksów! Sprzedając używaną odzież, potrafią zarobić 8,5 tys. zł w jeden dzień

- Mieliśmy wtedy do zapłacenia składkę ZUS, chcieliśmy sobie coś kupić i zamówić sushi wieczorem. A na naszym koncie mieliśmy 20 zł. U nas nie ma czekania do pierwszego. Poszliśmy do naszego magazynu, zrobiliśmy zdjęcia i wystawiliśmy rzeczy zagranicę. W jeden wieczór zarobiliśmy 8, 5 tys. zł. Pieniądze spadły od razu i było sushi - śmieje się Daniel. - Miesięcznie zarabiamy pięciocyfrowe kwoty. Przy czym ponosimy koszty, w lumpeksach wydajemy miesięcznie od dwóch do nawet ośmiu tysięcy złotych. W dalszym ciągu kupujemy więcej niż sprzedajemy. Sporo inwestujemy w towar, mimo że moglibyśmy przez kilka miesięcy nie chodzić do lumpeksów i wystawiać na aukcje to, co już mamy - dodaje młody przedsiębiorca.