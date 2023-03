Wczoraj serce i wątroba, dziś nerki. Narządy białostockiego pacjenta ratują kolejne osoby

Przypomnijmy. Do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego trafił pacjent. Miał przy sobie podpisane oświadczenie woli, że w razie śmierci chce przekazać swoje organy do przeszczepów.

Lekarze zdecydowali, że pobiorą od niego serce, wątrobę, obie nerki i rogówki.

– Jeden dawca, wiele żyć - podsumowała dr Karolina Rygasiewicz z USK, koordynator regionalny Poltransplantu.

W środę (1.03.2023) po serce przyjechali lekarze z Zabrza, pobrali narząd, który od razu, policyjnym śmigłowcem, został przetransportowany do szpitala, gdzie czekał już biorca.

Zmarł młody mężczyzna. Dzięki jego decyzji uratowano pięć innych osób

Wątroba trafiła do pacjenta z Warszawy, a rogówki czekają na przeszczep w Białymstoku.

W czwartek z kolei nerkami zajęli się lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Trafiły do dwóch różnych osób. Pierwszy pacjent - z nerką przeszczepioną 10 lat temu, ale narząd przestał poprawnie funkcjonować i pilnie trzeba było go wymienić. Drugi to pacjent z genetyczną chorobą nerek, od trzech lat na dializie otrzewnowej. Dializa trwa 10 godzin i musi się odbywać codziennie.