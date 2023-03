Zmarł młody mężczyzna. Dzięki jego decyzji uratowano pięć innych osób

Kim był młody człowiek, jak trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku i dlaczego nie udało się go uratować - o tym lekarze nie mogą mówić. Najważniejsze teraz jest to, że miał przy sobie w portfelu karteczkę z podpisaną zgodą na pobranie - w razie śmierci - organów do przeszczepów. Taka zgoda to niemal gwarancja, że rodzina zmarłego nie będzie się sprzeciwiać.