Wasilków. Duże święto w Cerkwi Prawosławnej. Wierni wspominali Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Zobacz zdjęcia i wideo

Duże święto cerkiewne w Wasilkowie

Święto Piotra i Pawła

12 lipca Cerkiew celebruje pamięć świętych sławnych i chwalebnych apostołów Piotra i Pawła. To święto, które upamiętnia zasługi Piotra i Pawła, zwanymi Książętami Apostołów. Święci są bardzo popularni wśród wiernych obrządku wschodniego jak i zachodniego.

Do święta przygotowuje post nazywany Postem Piotrowym, który trwa od drugiego poniedziałku po Zesłaniu Ducha Świętego (Pięćdziesiątnicy), aż do dnia poprzedzającego uroczystość. Jest to pierwszy post, jaki został ogłoszony w chrześcijaństwie - apostołowie poprzez post przygotowywali się do swojej misyjnej działalności.

Święty Piotr

Ty jesteś Piotr [czyli skała], i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie

Chrystus przed odejściem zleca mu przewodnictwo. Piotr zakłada pierwszą gminę chrześcijańską w Jerozolimie, staje się obiektem nienawiści i prześladowań. Zostaje pojmany jednak udaje mu się zbiec. Ostatecznie wędrówkę kończy w Rzymie. Ok. 64 roku zostaje ukrzyżowany (na własną prośbę głową na dół; czuł się niegodny umierać tak jak Jezus)

Święty Paweł

Urodził się jako obywatel rzymski, jego rodzina należała gorliwych wyznawców prawa mojżeszowego. Po ukończeniu miejscowych szkół udał się do Palestyny, w Jerozolimie pogłębiał wiedzę. Chrześcijan uważał za odszczepieńców. W Damaszku spotkał Chrystusa, który przekonał go do swojej nauki.

Pawła zaczynają prześladować, ucieka on i przebywa na wygnaniu około trzech lat. Znany jest ze swoich wielkich podróży, gdzie zakłada gminy chrześcijańskie. W 60r. zostaje aresztowany w Jerozolimie. Puszczony z braku dowodów po jakimś czasie znów trafia do więzienia, ok. 67 roku Paweł ginie śmiercią męczeńską.