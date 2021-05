Wakacje możesz mieć przez cały rok. Wybuduj dom ze stali w miejscu, które kochasz

Wielu odpowie, że to niedorzeczność, ponieważ terminy budowy domów zazwyczaj nie są krótsze niż rok, czasem trwa to dłużej. Jednak istnieje inna droga. Technologia stalowa to nowoczesne rozwiązanie, które skraca czas budowy i co ważne ogranicza koszty.

– Czas budowy z wykorzystaniem konstrukcji stalowych jest konkurencyjny. Wymarzonym domem z ogromem możemy cieszyć się już w trzy miesiące od rozpoczęcia inwestycji – mówi Marek Faszczewski, przedstawiciel marki Stalovers, która specjalizuje się w budowie domów ze stali, których popularność sprawia, że coraz częściej są one wybierane jako alternatywa dla tradycyjnego budownictwa. – W efekcie otrzymujemy solidny, bezpieczny i energooszczędny budynek, skrojony na miarę potrzeb.

Bezpieczne i trwałe

Choć stal może się niektórym kojarzyć z supermarketem albo halą sportową, to jest to materiał z powodzeniem wykorzystywany także w budowie domów. Domy szkieletowe są u nas wciąż nowością, jednak w krajach wysoko rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, stały się już nowym standardem. Szczególnie chętnie korzystają z tego rozwiązania mieszkańcy terenów zagrożonych tsunami i huraganem. Specyficzna konstrukcja domów szkieletowych sprawia, że pochłaniają one część fali uderzeniowej, dzięki czemu budynek nie zachowuje się jak przeszkoda i nie ulega zniszczeniu.