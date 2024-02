UMB się rozbudowuje. By mieć gdzie kształcić z biostatystyki

Do tej nowej lokalizacji zostanie przeniesiony mieszczący się po sąsiedzku, w Wydziale Nauk o Zdrowiu, Zakład Statystyki Medycznej.

Jednak od przyszłego roku zadanie zakładu rozszerza się – potrzebne więc będzie dodatkowe miejsce do kształcenia studentów. Bo już w październiku Wydział Lekarski otwiera nowy kierunek. To dwuletnia biostatystyka kliniczna II stopnia ze specjalnościami biostatystyka i bioinformatyka. – Pierwszy i drugi semestr będzie stacjonarnie na UMB, natomiast trzeci i czwarty - na Uniwersytecie w Hasselt w Belgii, ale w formie online. Podpisaliśmy umowę, która zakłada podwójny dyplom – mówi prof. Chabowski.

To przede wszystkim otwiera studentom drogę na międzynarodowy rynek pracy. Ale prof. Chabowski nie kryje, że uczelnia liczy, że przynajmniej część absolwentów karierę zawodową zdecyduje się kontynuować w Białymstoku. Bo UMB potrzebni są właśnie tacy specjaliści, przede wszystkim do opracowywania danych przy projektach prowadzonych przez uczelnie, m.in. związanych z badaniami kohortowymi, wykorzystaniem w medycynie sztucznej inteligencji, badań genomowych. Teraz takie prace są prowadzone we współpracy z Politechniką Białostocką czy właśnie belgijskim uniwersytetem. Jednak uczelnia potrzebuje dużo więcej fachowców.

