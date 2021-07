Uczniowie z klasy estradowej w Michałowie uczą się i szkolą na Costa Brava w Hiszpanii

- W tym czasie nasi uczniowie będą się szkolić m.in. ze śpiewu, ale też nagrają teledysk do swojej najnowszej piosenki – mówi Konrad Sikora, zastępca burmistrza Michałowa i jeden z opiekunów młodzieży w czasie pobytu w Hiszpanii. – Ten wyjazd to też spełnienie obietnicy złożonej przez burmistrza Marka Nazarkę, który już na początku minionego roku szkolnego zapowiedział uczniom klasy estradowej w Michałowie taki wyjazd.

Grupa uczniów wraz z opiekunami wyleciała z Polski we wtorek, 13 lipca późnym wieczorem. Będą tam tydzień.

Na sfinansowanie tego obozu szkoleniowego zgodę wyrazili radni Michałowa na wniosek burmistrza. Na szkolenia i wyjazdy swojej uzdolnionej artystycznie młodzieży gmina przeznaczyła 50 tys. zł.

Wypad na Costa Bravę to wyjątkowy finał wspaniałego roku 2020/2021 dla klasy estradowej w Zespole Szkół w Michałowie. Uczniowie szkoły już w pierwszym roku nagrali kilka piosenek, wzięli też udział w nagraniu teledysku do piosenki zespołu Boys i Marcina Millera, który do tej pory obejrzało na kanale YouTube ponad 280 tys. osób.