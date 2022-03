Uczniowie podlaskich szkół średnich zawalczą w Białymstoku o finał VIII edycji Olimpiady Solidarności Magda Ciasnowska

W środę, 16 marca laureaci etapu szkolnego z 414 szkół średnich z Polski przyjadą do swoich stolic wojewódzkich, by o godz. 10 przystąpić do rozwiązywania testów w ramach VIII edycji konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Uczestnicy będą musieli wykazać się wiedzą historyczną obejmującą lata 1970-1990.