Turniej Plaża Open na Dojlidach. Wielkie emocje z białostockim akcentem (zdjęcia)

W inaugurujących jubileuszowy - 15. cykl Plaży Open zawodach wystartowało 29 par kobiecych i 37 męskich. Rywalizacja, od eliminacji po finały, była bardzo zacięta, a białostoccy kibice obejrzeli wiele pięknych akcji.

W rywalizacji mężczyzn z dziką kartką zagrał duet Jan Król i Mikołaj Miszczuk. Dla podlaskich fanów jest to o tyle ważne, że obaj zawodnicy w nowym sezonie halowej odmiany siatkówki reprezentować będą barwy REA BAS-u Białystok. Oby w hali obaj siatkarze spisywali się równie dobrze, co na plaży, bo nowi gracze ekipy z Białegostoku dotarli aż do wielkiego finału.