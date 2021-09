Trunk Show w salonie sukien ślubnych Cymbeline Paris w Białystoku. Na przyszłe panny młode czekają atrakcje!

Suknie ślubne gościły już w Niemczech, Włoszech, Nowym Jorku, Barcelonie oraz Paryżu, a teraz pojawią się w Białymstoku! Od 16 do 18 września w salonie sukien ślubnych Cymbeline Paris będzie można zobaczyć i przymierzyć kreacje z najnowszych kolekcji. Z okazji premiery kolekcji salon przygotowuje okolicznościowe rabaty i miłe niespodzianki dla przyszłych panien młodych i osób towarzyszących.

- Pokażemy kreacje z najnowszych kolekcji polskich projektantów. Trunk Show w Cymbeline Paris towarzyszy ważna idea. To panny młode stworzą z nami kolekcję, która zagości w moim salonie na cały nadchodzący sezon. Będziemy się wsłuchiwać w ich potrzeby i postaramy się dowiedzieć, co najbardziej przypadło im do gustu. To mój pokłon w stronę panien młodych. Chcę by były częścią tego miejsca i współtworzyły kolekcję - mówi Elżbieta Wierzbicka, właścicielka salonu sukien ślubnych.