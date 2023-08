Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec po meczu z Górnikiem: Coraz wyżej zawieszamy sobie poprzeczkę

JAN URBAN (Górnik): Nie ma co za dużo opowiadać. Ten mecz znakomicie ułożył się dla Jagiellonii. Bardzo szybko zdobyte dwie bramki, później trzecia, a przy okazji czerwona kartka. Po czerwonej kartce staraliśmy się już tylko wykorzystać minuty dla piłkarzy, którzy powoli będą wchodzić do zespołu. Są czasami takie mecze, w których wszystko układa się przeciwko i takie właśnie spotkanie musieliśmy przeżyć. Jagiellonia znakomicie to wykorzystała i wygrała.

ADRIAN SIEMIENIEC (Jagiellonia): Gratuluję drużynie. Byliśmy odpowiedzialni za moment, który był za nami, czyli trzy zwycięstwa z rzędu. Podtrzymaliśmy tę passę. Poziom zaangażowania i determinacji drużyny był taki, jakiego od siebie wzajemnie oczekujemy. Cieszę się, że zawodnicy uznają te wartości, idą za tym, a zespół się tworzy.

Ten mecz był dla mnie bardzo ważnym przeżyciem. Mogłem zmierzyć się z trenerem, na którym chowałem się jako młody szkoleniowiec. Jako młody trener byłem u trenera Urbana na stażu w Legii Warszawa w okresie, kiedy zdobywał on mistrzostwo Polski. Ja wówczas zbierałem pierwsze szlify. Rozpiera mnie duma, ponieważ dane mi było zmierzyć się z trenerem Urbanem. Dziękuję trenerowi Urbanowi za rywalizację i życzę Górnikowi powodzenia w następnych spotkaniach.

Chcemy wygrywać każdy mecz. Zdajemy sobie sprawę z tego, że spotkania wyjazdowe to nieco inny rodzaj meczów, a trudność jest dużo większa. Zwycięstwa w meczach domowych również nie są takie oczywiste. Cieszymy się, że kontynuujemy tą serię, ale przed nami dużo pracy. Chcemy docenić, szanować i pielęgnować ten czas zwycięstwa. Coraz wyżej zawieszamy sobie poprzeczkę, musimy temu sprostać. Sami przed sobą chcemy zachować spokój i nieustannie się rozwijać. Patrzymy do przodu. Od jutra zaczynamy przygotowania do meczu ze Śląskiem.