Tragiczny w skutkach wypadek na jeziorze Wigry. Nie żyje dwóch nastolatków, pod którymi załamał się lód

Tragedia na Wigrach

W sobotę (17.02) ok. 17:00 doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia na jeziorze Wigry. 200 metrów od plaży ośrodka PTTK w Starym Folwarku po lodzie chodziło dwóch nastoletnich chłopców. Niestety załamał się pod nimi lód i obaj wpadli do lodowatej wody. 12-latka udało się uratować po godzinie, a następnie przetransportować w stanie krytycznym do szpitala w Suwałkach. 16-latek znajdował się pod powierzchnią wody i dopiero po godzinie 19 udało się go nurkom wyciągnąć.