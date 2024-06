Tenis stołowy. Ależ to był bój! Ósemka Białystok wygrała i awansowała do I ligi Wojciech Konończuk

Z nieba do piekła i z powrotem do nieba - tak można określić rewanżowy mecz o awans do I ligi mężczyzn Ósemka Białystok - GKTS Wiązowna. Po remisu 5:5 na wyjeździe, Podlasianie pokonali rywali we własnej hali 6:4 i to oni uzyskali promocję. Droga do sukcesu była jednak bardzo wyboista.