Targi EkoLove w Białymstoku. Miłośnicy naturalnych produktów odwiedzają stadion miejski. Sprawdź, co można tam znaleźć pierwszego dnia OPRAC.: wal

Targi Kosmetyków i Produktów Naturalnych odbywają się w ten weekend na stadionie miejskim przy Słonecznej w Białymstoku Urszula Łoabczewska Zobacz galerię (90 zdjęć)

Świece, miody, zakwasy, oleje, herbaty czy rękodzieło. Na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej w Białymstoku trwają Targi EkoLove. To szansa, by producenci kosmetyków, żywności i wyrobów naturalnych mogli spotkać się z odbiorcami szukającymi produktów dobrych dla zdrowia i środowiska, Zarazem targi są miejscem do rozmów, edukacji i rozwoju w dziedzinie ekologicznego stylu życia i dbania o siebie w najlepszy możliwy sposób – czerpiąc z dóbr natury. W sobotę (2.03.20240 ekspozycje można zwiedzać do godz. 18. W niedzielę, 3 marca, w godz. 11-17.