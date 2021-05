Szczepienia antycovidowe w zakładach pracy. Jedni już szczepią, a inni się przygotowują

- Pracownicy Starostwa Powiatowego w Białymstoku, jeśli tylko mają e-skierowanie, mogą być zaszczepienie w wybranym Puncie Szczepień Powszechnych, a w naszym przypadku jest to DPS w Choroszczy i Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach. Powstaje lista chętnych, osoby te będą szczepione pierwszą dawką w przyszłym tygodniu - informuje Ewelina Buczyńska-Kiślaczuk, rzeczniczka starosty białostockiego.

- Ponieważ jeszcze nie ruszyła akcja szczepień w ramach zakładów pracy, pracownicy urzędu marszałkowskiego mogli i nadal mogą się zgłaszać do powszechnych punktów szczepień. Nasz urząd, by zachęcić pracowników i ich rodziny do zaszczepienia się oraz ułatwić dotarcie na zabieg zorganizował nawet transport do punktu, z którego skorzystało kilkudziesięciu pracowników. Pracownicy mogą zaszczepić się w godzinach pracy - zapewnia Izabela Smaczna-Jórczykowska, rzecznik prasowa marszałka województwa podlaskiego