Spotkanie "Zdrowe Podlasie". Były rozmowy, prelekcje i kulinarne opowieści gwiazdy programu „MasterChef”

- Zainteresowanie spotkaniami było bardzo duże. Widzimy, że szczególnie panie mają potrzebę integracji i motywowania siebie nawzajem. Ale ważny jest też ten element edukacyjny, bo przecież zdrowie jest najważniejsze. Musimy zawsze pamiętać o profilaktyce - podkreśla Anna Narel, właścicielka Hotelu Traugutta3 - To pierwszy taki cykl wydarzeń, ale na pewno nie ostatni. Trzeba zachęcać i te młodsze, i trochę bardziej dojrzałe kobiety, do wspólnego czerpania od siebie doświadczeń.

Organizatorem spotkań było Województwo Podlaskie we współpracy z Białostockim Centrum Onkologii.

– Troska o siebie, o nasze zdrowie to klucz do szczęśliwego życia. Warto poczynić pewne inwestycje w tym zakresie i skorzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów. Dzisiejsze warsztaty przyniosły mnóstwo odpowiedzi na rozmaite pytania, a także były okazją, by przyjemnie spędzić ten dzień - mówił marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.