Sporty walki. Były trener Jagiellonii Tomasz Hajto rozpoczyna karierę w MMA. Powalczy na gali w Warszawie

W sezonie 2014-15 Hajto prowadził GKS Tychy i nie zdołał go utrzymać w I lidze. Potem zajmował się m. in. komentowaniem spotkań piłkarskich, był ekspertem jednej z firm bukmacherskich. W 2020 ukazała się książka "Tomasz Hajto. Ostatnie rozdanie. Autobiografia".

Siatkówka, czy piłka nożna. Kto dominuje?

Hajto słynie z twardego charakteru, ale czy to wystarczy, by osiągnąć coś w MMA, w którym nie ma doświadczenia. To samo można powiedzieć jednak o jego pierwszym rywalu. Zbigniew Bartman niedawno ogłosił zakończenie kariery zawodniczej i przejście do mieszanych sztuk walki.