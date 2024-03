Spełniają marzenia chorych dzieci. Fundacja potrzebuje wolontariuszy

Fundacja Mam Marzenie szuka wolontariuszy? Po co państwu kolejne osoby do działania?

Na tę chwilę mamy 10 osób, które się angażują we współpracę. Nasz oddział - zresztą jak każdy oddział fundacji Mam Marzenie, to jest odrębna taka komórka fundacji na cale województwo. Naszą rolą jest nie tylko kontakt z dzieckiem, ale również rozliczenia, sprawy administracyjne, sprawozdania do urzędów. Pozyskujemy środki od sponsorów, kontaktujemy się z mediami. Dziesiątka osób nie wystarczy, by podołać tym wszystkim obowiązkom. A my przecież chcemy się rozwijać, chcemy robić jeszcze więcej. Chorych dzieci wciąż przybywa.

To właśnie im pomagacie spełniać marzenia.

Jesteśmy Fundacją, która spełnia marzenia dzieci, które posiadają choroby zagrażające życie, czyli takie choroby, które mogą nie zostać wyleczone i zakończyć się odejściem dziecka. To praktycznie cała nasza białostocka onkologia plus dzieci z chorobami serca. Poznajemy ich marzenia, staramy się je spełnić, ale musimy do tego mieć, no i środki, które które są coraz wyższe.