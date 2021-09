Specjalna premia z ZUS dla stulatków. Warto otrzymać dodatkową emeryturę

- Każdy senior, który uczci swoje setne urodziny, ma prawo do honorowego dodatku pieniężnego. Zakład wypłaca go co miesiąc jako zwiększenie do pobieranego świadczenia lub samodzielnie, gdy stulatek nie otrzymywał dotychczas z ZUS żadnej emerytury lub renty. Kwota dla nowych świadczeniobiorców jest ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Honorowa premia za 100 lat z roku na rok wzrasta i nie podlega waloryzacji, co powoduje , że emeryci otrzymują równe kwoty tego samego świadczenia – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.