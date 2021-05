Sokoły. Strażacy sprzedają wiekowego STARA. To gratka dla miłośników aut zabytkowych

Dane uzupełniające:

-Samochód sprawny – bez akumulatora. Sprzedający uruchomi samochód na moment oględzin auta po wcześniejszym ustaleniu terminu.

-Posiada ważne ubezpieczenie komunikacyjne do 31.03.2022 r. (1-2 rata opłacona, 3 rata w wysokości 102,00 zł płatna do 30.09.2021 r., 4 rata w wysokości 99,00 zł płatna do 31.12.2021 r.).

Cena wywoławcza pojazdu: 10.500,00 zł

Telefon dla zainteresowanych: 519412532

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć samochód

Samochód można oglądać na placu Spółdzielni Kółek Rolniczych w Sokołach przy ul. Kolejowej 31, 18 -218 Sokoły do 09.06.2021 r. Termin oględzin należy ustalić telefonicznie pod nr 519-412-532.